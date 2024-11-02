Тюменцам пообещали шквалистый ветер в выходные

Жителей Тюменской области предупредили о сильном шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду, который прогнозируют в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на telegram-канал «Оповещение72».
Кроме того, завтра на регион обрушатся осадки. Синоптики обещают местным жителям мокрый снег и дожди.
Также их предупредили, что неблагоприятная погода может стать причиной аварий и чрезвычайных ситуаций. Людей попросили соблюдать осторожность, особенно вблизи деревьев и шатких конструкций.
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