Россиян предупредили об опасной ловушке при покупке породистых собак

Покупка породистой собаки или кошки по привлекательной цене может обернуться серьезными расходами на лечение. В России активно работают так называемые «разведенцы», которые разводят животных без соблюдения племенных норм и нередко подделывают документы, предупредил в беседе с 360.ru ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

Добросовестные заводчики нередко продают питомцев пет-класса исключительно как домашних любимцев, без права на дальнейшее разведение. Более ценных животных могут приобрести только профессиональные заводчики, которые занимаются выставочной и племенной работой.

При этом некоторых щенков и котят высокого класса продают дешевле при обязательном условии стерилизации, которое закрепляется в договоре. Однако новый владелец может обратиться в так называемый «черный клуб», где ему изготовят поддельную родословную.

«Люди покупают не понимая, что у многих таких животных очень много генетических пороков, наследственных заболеваний, которые нормальный заводчик бракует. Потом приходится ходить по клиникам и тратить бешеные суммы на животное-инвалида», — добавил Даллакян.

Как животные попадают к «разведенцам» и что делать, если у вас украли собаку — в материале 360.ru.