Сегодня 03:19 Ошейник не спасет. В России все чаще крадут собак: какие породы под угрозой и что делать, если ваш питомец пропал Ветеринар Даллакян: ответственность за безопасность питомца лежит на владельце Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России все чаще пропадают породистые собаки. Их похищают во время прогулок или со дворов, а затем требуют у владельцев выкуп либо перепродают новым хозяевам. В некоторых случаях животных передают «разведенцам», поэтому в зоне особого риска находятся владельцы дорогих пород. Почему краж собак становится все больше, как защитить питомца и что делать, если он все-таки пропал?

Фабрика кошмаров Еще 10 лет назад животных в России крали относительно редко. Сейчас ситуация изменилась — в «бизнес» пришли серьезные криминальные структуры. Опытные группировки состоят из участников на нескольких ролях: «Скауты» отслеживают ценных животных.

«Исполнители» крадут собак и кошек, подчас прямо из квартир.

«Владельцы» прячут добычу на съемных квартирах или в загородных домах.

«Переговорщики» специализируются на психологическом шантаже и вымогательстве денег. Если преступники провели разведку и выяснили, что владелец собаки — человек зажиточный, его будут шантажировать. Похитители отслеживают объявления об исчезновении, расклеенные в районе или опубликованные в сети, после чего связываются с хозяевами и требуют деньги за возврат. Потеря питомца вызывает у человека тяжелейший эмоциональный шок. В таком состоянии пострадавшие готовы отдать любые деньги. Жестче всего действуют те, кто изначально задумал сбыть животное на так называемую фабрику щенков. В подпольных питомниках их содержат годами, только ради потомства. Щенков продают с поддельными родословными.

Фото: Jair Cabrera Torres/dpa / www.globallookpress.com

Каких собак чаще всего воруют в России Абсолютным лидером по числу похищений остаются французские бульдоги. Стоимость породистого французского бульдога шоу-класса доходит до 150 тысяч рублей. Высокий ценник обусловлен сложностью разведения. Под прицелом находятся декоративные и миниатюрные породы: померанские шпицы, мальтипу, чихуахуа, йоркширские терьеры и русские цветные болонки. Небольшие габариты позволяют ворам подхватить собаку на руки и скрыться за считанные секунды. Не менее привлекательны для преступников крупные и сильные породы — лабрадоры, хаски, ротвейлеры, стаффордширские терьеры и немецкие овчарки, которых охотно берут как для перепродажи, так и для нелегального разведения или собачьих боев. Особый интерес преступники проявляют к нестерилизованным псам с подтвержденными племенными документами, представляющим ценность для теневого разведения.

Фото: РИА «Новости»

Как преступники воруют собак Методы работы похитителей животных в России стали более изощренными, но и простыми схемами преступники не гнушаются. Чаще всего злоумышленники отрабатывают места выгула и частный сектор. Легкой добычей становятся оставленные у входа в магазин собаки. Не брезгуют преступники и насилием — не так давно в Новой Москве мужчина приманил бордер-колли и затолкал ее в автомобиль прямо на глазах у хозяина, работавшего в гараже. Большая часть похищений готовится заранее. Мошенники могут прийти даже по объявлению о продаже щенка и забрать его силой прямо из рук владельца. В коттеджных поселках и частном секторе собак переманивают через забор при помощи еды с транквилизаторами. Иногда воры устраиваются на работу догситтерами, выгульщиками или создают фальшивые зоогостиницы. Получив собаку, они инсценируют «побег» на прогулке. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сразу снимают ошейники. Намного реже преступники удаляют подкожные микрочипы. Ответственность за питомца всегда лежит в первую очередь на владельце, отметил в беседе с 360.ru ветеринарный врач и руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. «Ответственность лежит на нас. Мы должны обеспечить безопасность своего животного даже во время прогулок. Ни на секунду не оставлять без внимания. К сожалению, ситуации бывают разные. Часто случается, что когда дорогих собак воруют у несовершеннолетних на улице. Останавливается машина, отцепляют от поводка и уезжают. Потом либо продажа, либо требования выкупа», — рассказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как защитить питомца от кражи Специалисты советуют никогда не оставлять собаку без присмотра даже на короткое время у магазинов, подъездов или в открытых дворах. На прогулках лучше использовать крепкий поводок и не отпускать животное далеко в местах, где много посторонних. Чипирование и наличие ошейника с контактами хозяина повышают шансы на возврат, если питомец все же пропадет.

На адресной табличке или жетоне нужно указывать телефон хозяина, но не кличку питомца — иначе злоумышленнику будет проще подозвать его к себе.

Не стоит выкладывать в открытый доступ фото, по которому можно отследить адрес выгула, выяснить привычный распорядок дня, или узнать сумму, за которую был куплен щенок. Подобные детали существенно облегчают охоту потенциальному похитителю.

Своевременная стерилизация или кастрация снижает коммерческую ценность собаки для черных заводчиков. Пометку о такой процедуре нужно разместить на ошейнике.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если вашу собаку украли Первые часы после пропажи питомца — будь то собака или кошка — решают многое, поэтому действовать нужно быстро. Немедленно опросите сотрудников ближайших магазинов, дворников и прохожих. Запросите записи с камер видеонаблюдения (системы «Безопасный город», камеры подъездов, коммерческих объектов и видеорегистраторы припаркованных машин).

Обратитесь в дежурную часть ОВД по месту происшествия. Получите талон-уведомление с номером КУСП. Настаивайте на выезде оперативной группы и изъятии записей с камер, заявление нужно подать о краже имущества, а не о пропаже собаки.

Настройте автоматические уведомления на Авито, Юле и в специализированных телеграм-каналах по ключевым словам (порода, город, район). Смотрите разделы «Продажа» и «Отдам в хорошие руки».

Расклейте бумажные объявления в радиусе двух-трех километров. Опубликуйте посты в районных группах и спасательных зоозащитных сообществах.

Правильная формулировка о вознаграждении очень важна. Напишите: «Вознаграждение гарантируется при личном возврате собаки». Никогда не переводите предоплату «за доставку» или «в знак подтверждения намерений» — это 100% мошенники. Параллельно нужно связаться с организацией, которая выдала микрочип, и сообщить о краже. Тогда попытка перерегистрировать питомца на нового владельца не пройдет. «На улицах установлены камеры. Легко поднять записи и доказать, что собаку украли, можно даже установить личность вора. Не забывайте и о чипировании, это лишний раз покажет, чье животное. Если собаку нашел порядочный человек, он обратится к ветеринарам, или зоозащитникам. Чип в базе, контакты найдут, владельцу позвонят», — посоветовал Даллакян.

Фото: РИА «Новости»

Для возбуждения уголовного дела потребуется доказанная материальная стоимость. Если у владельца нет договора купли-продажи, чека или документов из питомника, ситуация осложнится. «Главное — вовремя заявить в полицию. Любое животное считается имуществом. Полиция обязана принять заявление, это даст гарантию, что ни один мошенник потом не сможет потребовать денег. Очень легко потом разрешить юридические вопросы и доказать, что вы добросовестный владелец, а не просто потеряли собаку», — объяснил зоозащитник. Не заводчики, а «разведенцы». Бизнес на крови Нелегальными животными в России занимаются так называемые «разведенцы». Они фальсифицируют документы и разводят питомцев ради наживы. «У них есть породистое животное, но без родословной. Ее подделывают», — рассказал ветеринар. Многие заводчики продают своих питомцев пет-класса не для разведения. Особо ценных выкупить может только профессионал, он выводит животное на выставки. Но те же топовые классы продаются по низкой цене — при условии, что их стерилизуют, что прописано в контракте.

Фото: РИА «Новости»