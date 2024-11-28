Россиян предупредили об окончании срока уплаты налогов на имущество

Для уплаты налога на имущество у Россиян осталось всего четыре дня, срок истекает 2 декабря. Пени за неуплату начнут начислять с первого же дня просрочки. Об этом Федеральная налоговая службы напомнила в своем Telegram-канале .

В ведомстве рассказали, что для оплаты есть несколько способов.

Во-первых, это можно сделать лично через банк, почту, МФЦ или кассы местных администраций.

Во-вторых, можно заплатить налоги, не выходя из дома — в личном кабинете налогоплательщика или ЕПГУ, с помощью онлайн-сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в личном кабинете на сайте и в приложении «Госуслуги».

В этом году срок уплаты имущественного налога продлили на год для жителей нескольких районов Белгородской, Курской областей, и жителей Оренбуржья, пострадавших от паводков, напомнила ФНС в своем сообщении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который освободит Россиян уплаты налога на доходы по больничному. В прошлом году россиянам пришлось выплатить налоги с пособий по больничным в сумме более 600 миллиардов рублей.