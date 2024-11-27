Депутаты захотели освободить россиян от налогов на больничные

В ГД внесут законопроект об отмене НДФЛ с выплат по больничным

Россиян захотели освободить от выплат налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по больничному. Такой законопроект собрались внести в Государственную думу депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду», сообщила «Российская газета» .

Один из авторов инициативы лидер партии Сергей Миронов, указал, что в прошлом году россиянам пришлось выплатить налоги с пособий по больничным с суммы в 600 миллиардов рублей. При этом все остальные предоставляемые государством пособия от налогов освобождены.

В пояснительной записке также говорится, что пособие по временной нетрудоспособности не следует считать доходом. Такие выплаты, по мнению «справороссов», нужно относить к компенсациям — поскольку в течение болезни россияне и без того лишаются привычного уровня заработка.

Когда именно этот законопроект планируется внести в Госдуму, пока неизвестно.

Власти ранее сообщили о планах увеличить максимальный размер больничных выплат в России. В 2026 году сумма вырастет до 207,6 тысяч рублей в месяц.