Россиян предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью

Член комитета ГД Якубовский: с 1 июля для сделок с жильем введут биометрию

В России с 1 июля 2026 года при совершении дистанционных сделок с недвижимостью начнут использовать биометрические данные. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он назвал изменения серьезным шагом вперед к безопасной и технологичной цифровизации рынка. Эксперт объяснил, что биометрические данные помогут идентифицировать человека без личного присутствия у нотариуса или в МФЦ.

Также технология поможет удаленно заключать сделки по ипотеке, купли-продажи, аренде недвижимости и снизить риски мошенничества.

По его словам, нововведение сэкономит время и гражданам, и бизнесу.

Ранее эксперт Денис Калемберг предупредил россиян, что телефонные мошенники начали использовать при разговоре данные о недвижимости из Росреестра. Злоумышленники убеждают жертв, что им необходимо срочно проверить счетчики по определенному адресу и заставляют сказать код из СМС.