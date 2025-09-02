Мошенники придумали способ обмана с данными о недвижимости из Росреестра

Аферисты стали использовать информацию о недвижимости из Росреестра в атаках с применением методов социальной инженерии. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт Денис Калемберг.

«Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей», — отметил он.

Наличие сведений о недвижимости дает точку контакта с человеком. Мошенники связываются с потенциальной жертвой и сообщают о срочной проверке счетчиков по конкретному адресу. Для подтверждения требуется код из смс.

«Единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам», — объяснил специалист.

Затем пользователю приходит смс о якобы входе на «Госуслуги». Там же просят перезвонить по номеру, если пользователь не совершал никаких действий. После этого жертва попадает в «Роскомнадзор», оттуда — на «специалиста по мошенничеству».

Конечная цель злоумышленников — заставить пользователя перевести деньги на «безопасный счет» или получить доступ к средствам жертвы.

