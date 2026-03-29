Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО с 1 апреля

В России стоимость полиса ОСАГО пересчитают с 1 апреля из-за коэффициента бонус-малус. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он объяснил, что коэффициент повысится, если с 1 апреля по 31 марта следующего года в систему страхования попадут данные о наличии страховой выплаты.

«Чем больше страховых выплат, тем выше коэффициент», — заявил Уфимцев.

Коэффициент бонус-малус — показатель, отражающий страховую историю водителя, который страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО. Он учитывает количество страховых случаев, произошедших по вине водителя, и может быть понижающим или повышающим.

Для аккуратных водителей цена полиса ОСАГО снизится. Глава РСА уточнил, что сейчас минимальное значение коэффициента составляет 0,46. Его получают водители, по вине которых ДТП не происходили длительное время.

Для самых аварийных водителей коэффициент может достигать 3,92. Новичкам при первичном оформлении ОСАГО присваивают коэффициент 1,17.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете более одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО.