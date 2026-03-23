Водителей без ОСАГО станут штрафовать не чаще раза в сутки

Путин подписал закон о запрете больше одного штрафа в сутки за езду без ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому штраф за управление транспортом без ОСАГО начнут выписывать один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вступил в силу со дня опубликования, изменения внесли в статью 12.37 КоАП. Он предусматривает однократное привлечение водителя к административной ответственности в течение 24 часов с момента выявления первого правонарушения.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как именно работают дорожные камеры. Они замечают не только превышение скорости, но и другие нарушения правил дорожного движения.

Видеоустройства позволяют выявить случаи, когда водитель пересек сплошную линию, не пристегнул ремень, совершил выезд на выделенную полосу или проехал на красный сигнал светофора.