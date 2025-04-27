Россиян предупредили об аресте за сбор цветов с клумбы

Юрист Харди: за сорванные с клумбы цветы грозят штраф и 15 суток ареста

Срывать цветы с клумбы не стоит не только по этическим соображениям. Правоохранители могут квалифицировать это как хулиганство или хищение, которые караются не только штрафом, но и административным арестом, сообщил агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.

По статье «Мелкое хулиганство» накажут, если сорвать цветы и бросить. Юрист предупредил, что это чревато штрафом от 500 до 1000 рублей или арестом на 15 суток.

Если унести букет с собой, то правоохранители составят протокол по статье «Мелкое хищение». В этом случае, по словам Харди, можно не только сесть на полмесяца в изолятор, но и поплатиться суммой до пятикратной стоимости цветов.

«Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам тоже грозят неприятности. К примеру, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних», — предупредил он.

Некоторые растения запрещено сажать в огороде. За голубой лотос и мак снотворный можно стать фигурантом уголовного дела.