Синоптик Цыганков предупредил о сильных дождях в сентябре в некоторых регионах России

Сильные дожди в сентябре вероятны в регионах на пути циклонов, включая Санкт-Петербург, Урал, Сибирь и Дальний Восток, пишет газета «Известия» .

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что летом над значительной частью Сибири сохранялся обширный антициклон. Вокруг области высокого давления проходили циклоны с фронтами и осадками.

По словам синоптика, в сентябре циклоны могут двигаться по северной траектории: через Санкт-Петербург и Архангельск, далее в сторону Ханты-Мансийска, Перми и Тюмени. Затем они могут пройти по Уралу, югу Красноярского края, Туве, Хакасии, Байкалу и вдоль Амура, передает RT.

Цыганков отметил, что на Кавказе активные дожди возникают из-за сочетания теплого моря, холодного воздуха и гор. В Санкт-Петербург циклоны могут приходить из Северной Атлантики через Гольфстрим.

На погоду Приморья, Сахалина, Курил, Камчатки и района Охотского моря влияют тайфуны из Тихого океана. Ослабевая у Китая или Японии, они могут затрагивать российские регионы и приносить дожди.