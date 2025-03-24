Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с NFC-клонами карт

Специалисты ВТБ раскрыли усовершенствование мошеннической схемы с использованием NFC-клонов банковских карт. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Теперь вместо того, чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле — на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления», — рассказали представители банка.

Преступники начали комбинировать две стратегии — социальную инженерию и доработанные шпионские программы. Они связываются с жертвой, представляются якобы сотрудниками банка и убеждают пользователя установить на смартфон ПО — известный вредонос NFCGate, позволяющий удаленно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны карт.

Ранее в пресс-службе УБК МВД России рассказали, что аферисты стали рассылать в Telegram фишинговое сообщение с приглашением женщин на якобы омолаживающие процедуры.