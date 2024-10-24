Россиян предупредили об афере с заменой полиса ОМС

Мошенники притворялись сотрудниками страховой организации и предлагали заменить полис ОМС ради получения доступа к сервису «Госуслуги» или банковским приложениям россиян. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, аферисты по этой схеме действуют уже не первый месяц. Они убеждают россиян, что срок действия полиса закончился и нужно получить новый или обновить данные по старому.

Мошенники предлагают жертве выбрать способ получения нового документа, но сначала записаться в электронную очередь, чтобы получить номер записи в сообщении и затем сообщить его «представителю фонда ОМС». Кроме того, убеждают человека, что при обновлении полиса понадобится также сменить данные на госуслугах.

«Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник „страховой“ обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на „Госуслугах“ автоматически. Делать для этого ничего не надо», — отметила она.

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