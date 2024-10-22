Новый вид мошенничества появился в Москве

Мошенники в Москве выманили деньги у 18-летней девушки новым способом. Они убедили ее, что украшения на сумму более чем в 50 000 рублей запрещено хранить в квартире, после чего убедили отдать деньги, сообщил Telegram-канал Baza.

Первый звонок поступил девушке еще 17 октября. Неизвестный сначала представился сотрудником МТС и сообщил, что у нее заканчивается срок действия договора, а для его продления необходимо продиктовать код, который придет на «Госуслуги».

Позднее звонивший предупредил жертву, что по новому закону в доме якобы нельзя хранить деньги и ювелирные украшения на сумму свыше 50 000 рублей. В результате студентка сдала все ювелирные изделия родителей в ломбард, а полученные средства отдала неизвестным.

Также она перевела 230 тысяч рублей родителей на «безопасный счет», а 50 тысяч оставила дома как «разрешенные к хранению».

Ранее житель Башкирии отдал три миллиона рублей за несуществующую проститутку.