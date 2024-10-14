Кинолог Голубев призвал не выгуливать собаку с течкой в местах скопления других животных

Даже если собака хорошо воспитана, существуют места, где прогулки с питомцем строго запрещены. Об этом сообщил «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В Федеральном законе не указаны конкретные зоны для выгула собак, поэтому нужно ориентироваться на местные правила. Например, в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях прописано, что нельзя выгуливать собак без поводка и намордника на детских площадках, в лечебных и культурных учреждениях (за исключением парков, где выгул разрешен), на спортивных объектах и кладбищах, а также в образовательных учреждениях и общественном транспорте.

Также нельзя брать собаку на пляж. Кроме того, хотя нет запрета на выгул течной собаки в общественных местах, рекомендуется не делать этого там, где собираются другие животные. Запах течной собаки может вызвать стресс у кобелей и привести к конфликтам.

Даже самых послушных собак бывает сложно контролировать, если в окружении есть течная особь, что может привести к дракам и другим проблемам.