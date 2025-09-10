Россиян предупредили о заморозках в девяти регионах

Синоптик Вильфанд: ночные заморозки ожидаются в Туве, Перми и Иркутской области

По словам синоптика, 10 и 11 сентября похолодание придет в Башкортостан и Оренбургскую область. Здесь температура воздуха ночью может опускаться до -2 градусов.

Также столбики термометров покажут отметку ниже нуля в Пермском крае, в Челябинской, Курганской и Томской областях.

Вильфанд предупредил, что на юге Красноярского края, в Туве и Иркутской области температура воздуха будет варьироваться от -3 до -5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве снежный покров начнет формироваться в конце ноября. Количество осадков не превысит климатической нормы.