Раскрыт срок формирования снежного покрова в Москве

Снежный покров в Москве начнет формироваться в конце ноября. Об этом сообщил в беседе с «Москвой 24» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе», — отметил он.

По прогнозам синоптика, среднемесячная температура будет держаться на три градуса выше многолетних значений. Метеорологическая осень подойдет к завершению в середине ноября.

Тишковец добавил, что с этого времени столбики термометров будут ниже нулевой отметки. Количество осадков не превысит климатической нормы.

Декабрьская погода в Москве, как отметил эксперт, наступит «вместе с календарем». Первый зимний месяц не отклонится от нормы, скорее всего будут наблюдаться частые снегопады.

Также Тишковец сообщил, что отопительный сезон может начаться в столице с 6 октября. В этот день среднесуточная температура в Москве опустится ниже восьми градусов.