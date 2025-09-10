Раскрыт срок формирования снежного покрова в Москве
Снежный покров в Москве начнет формироваться в конце ноября. Об этом сообщил в беседе с «Москвой 24» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе», — отметил он.
По прогнозам синоптика, среднемесячная температура будет держаться на три градуса выше многолетних значений. Метеорологическая осень подойдет к завершению в середине ноября.
Тишковец добавил, что с этого времени столбики термометров будут ниже нулевой отметки. Количество осадков не превысит климатической нормы.
Декабрьская погода в Москве, как отметил эксперт, наступит «вместе с календарем». Первый зимний месяц не отклонится от нормы, скорее всего будут наблюдаться частые снегопады.
Также Тишковец сообщил, что отопительный сезон может начаться в столице с 6 октября. В этот день среднесуточная температура в Москве опустится ниже восьми градусов.