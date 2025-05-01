Россиян предупредили о заморозках 1 и 2 мая

В начале мая почти на всей европейской территории России будет прохладно. Ночи с заморозками 1 и 2 мая ожидаются даже в Крыму, на Кубани, в Ставрополье и на юге Поволжья. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически везде на европейской территории 1 и 2 мая будут холодными, заморозки прогнозируются и в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставрополье — там даже до -5 в предгорных районах», — сказал Вильфанд.

Синоптик предупредил о заморозках в Краснодарском крае до -2 градусов, а в Адыгее — до -5. В то же время днем температура поднимется до +17…+18 градусов.

В Приволжском федеральном округе тоже ожидаются заморозки. Они придут не только на север, но и на юг, в Оренбургскую область. В Пермском крае продолжается снегопад, который, вероятно, не прекратится. В Свердловской области также лежит снег, а ночью температура опускается до -3-5 градусов.

Специалист также предупредил о том, что с 1 по 3 мая над юго-восточными регионами страны пройдет циклон. В Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморском крае ожидаются очень интенсивные осадки.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что праздничные дни в Москве будут дождливыми. По его словам, в первый день мая в столицу и область придет западный циклон, который принесет около четырех или пяти частей месячной нормы осадков.