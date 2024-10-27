Россиян предупредили о выдающих себя за работников ЖКХ аферистах

В России активизировались мошенники, выдающие себя за работников ЖКХ. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют им смс или пишут в мессенджерах, рассказал РИА «Новости» председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий сообщил, что в последние дни аферисты активизировались в Подмосковье. Они начали выдавать себя за коммунальных работников. Некоторые жители Подмосковье уже стали их жертвами.

«Они связываются с гражданами по телефону, отправляют смс или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги», — сказал депутат.

Чаплин добавил, что нельзя забывать о том, что настоящие коммунальщики никогда не станут запрашивать личные данные или требовать у граждан срочную оплату по телефону.

Он также предупредил, что аферисты часто используют различные методы давления, но не стоит поддаваться на эти манипуляции. Информацию всегда нужно перепроверять. Если возникли какие-то сомнения, то уточните у знакомых и родственников. И никогда не переводите деньги на счета, указанные в подозрительных сообщениях, не используйте незнакомые платежные системы.

Россиян ранее предупредили, что аферисты начали рассылать фальшивые письма от Росфинмониторинга.