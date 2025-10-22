Невролог Лялите указала на отсутствие связи между головными болями и погодой

Терапевт и невролог Иоланта Лялите высказала мнение о существовании связи между головными болями и изменениями погоды. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам врача, на сегодняшний день отсутствуют убедительные научные доказательства, подтверждающие прямую зависимость возникновения головной боли у здоровых людей с погодными условиями.

«Есть достаточно крупное наблюдательное исследование, где хорошо прослеживается отсутствие взаимосвязи между колебаниями погоды, магнитных бурь и количеством обращений за медицинской помощью по поводу мигреней и даже повышения артериального давления», — отметила медик.

Однако она добавила, что при мигренях пациенты могут отслеживать свои триггеры. Так, некоторые действительно сталкиваются с неприятными ощущениями после дождя, однако общим это правило назвать нельзя.