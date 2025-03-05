Россиян предупредили о возможном появлении сервиса для самозапрета на оформление сим-карт

Григоренко выступил за разработку сервиса самозапрета на оформление сим-карт

На портал «Госуслуги» в будущем могут добавить сервис для самозапрета на оформление сим-карт. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Инициатива является частью комплексного законопроекта по борьбе с интернет-мошенничества.

«Именно поэтому наш законопроект является составной частью, наверное, общих решений, направлен прежде всего на то, чтобы лишить мошенников возможности использовать какие-то уже существующие схемы, наиболее массовые», — рассказал Григоренко.

Во время совещания тему борьбы с мошенничеством подняла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она призвала ввести ограничения на возможность оформления банковских карт.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — объяснила Набиуллина.

По ее мнению, такие меры позволят бороться с «дропами», или посредниками, которые помогают мошенникам обналичивать похищенные преступниками деньги.

С 1 марта россияне получили возможность установить самозапрет на взятие кредитов. За первые два дня ограничения поставили более 1,7 миллиона граждан.