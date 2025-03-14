Россиян предупредили о весеннем росте цен на овощи. Почему они подорожают?

Агроном Воробьев: рост цен на овощи связан с дорогим электричеством для теплиц

Российские тепличные хозяйства столкнулись с резким ростом тарифов на электроэнергию, что сказалось на росте цен на овощи в российских магазинах. Об этом 360.ru заявил биолог и агроном Михаил Воробьев.

Он подчеркнул, что дефицита овощей ждать не стоит, потому что запасы прошлогоднего урожая еще сохранились в достаточно большом объеме.

«Подорожание электроэнергии привело к росту цен на овощи, потому что сейчас в теплицах работают и освещение, и тепловые электроприборы. Но российские аграрии обеспечивают наполненность полок магазинов и урожай всегда делается с большим запасом. Так что без овощей мы не останемся», — добавил Воробьев.

Экономист Николай Кульбака в комментарии 360.ru отметил, что повышение цен коснется и импортных овощей из-за проблем с логистикой, с которой столкнулись поставщики, а также из-за роста налога.

«Летом ситуация изменится. У нас появятся свои овощи, а в странах-экспортерах начнется сбор урожая, поэтому цены снизятся, как это происходит каждый год», — добавил экономист.

При этом спрогнозировать изменение цен на импортные овощи в ближайшей перспективе невозможно, продолжил он. Связано это с тем, что статистику экспорта-импорта «закрыли окончательно».

В минувший понедельник, 10 марта, директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко объявил, что взлет розничных цен на помидоры связан с резким повышением цен на энергоносители, который нужен для обогрева теплиц.

Он подчеркнул, что снижение стоимости на на помидоры начнется не раньше конца апреля.