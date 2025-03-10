URA.RU: помидоры в российских магазинах подешевеют к концу апреля

Свежие помидоры, которые сейчас стоят почти как мясо, начнут дешеветь только в конце апреля. Об этом URA.RU рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.

Эксперт объяснил, что, хотя световой день стал длиннее, снижение стоимости томатов начнется только в конце месяца. Этой зимой рыночные цены на овощи повысились сильнее, чем обычно. Так, в декабре, январе и феврале в торговых сетях центральных регионов тепличные томаты «Черри» стоили около 1000 рублей за один килограмм — примерно в два раза дороже килограмма свинины и в четыре раза дороже килограмма минтая. Помидоры сорта «Кумато» можно было купить за 520 рублей, «Фламенко» — за 370 рублей, круглые красные — за 260 рублей.

Представитель плодоовощного Союза отметил, что рекордное подорожание тепличных овощей связано с возросшей себестоимостью производства и высокой продовольственной инфляцией — более 12%. Повлияли также подорожавшие газ и электроэнергия, нужные для обогрева теплиц и досвечивания культур.