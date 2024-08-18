Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор некоторых грибов

Юрист Русяев: сбор краснокнижных грибов обернется штрафом или тюремным сроком

Фото: РИА «Новости»

Незаконный сбор, покупка, хранение и перевозка краснокнижных грибов могут привести к штрафам до одного миллиона рублей или лишению свободы до четырех лет. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«За незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов предусмотрены различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в размере до одного миллиона рублей или даже лишения свободы на срок до четырех лет», — отметил он.

Русяев добавил, что изменения в российское законодательство, регулирующее порядок охраны редких и исчезающих видов грибов, внесли еще в прошлом году. Но помимо федерального существует и региональное, где могут уточнить правила сбора грибов.

Юрист привел к качестве примера Челябинскую область. Там власти запретили собирать лисички, имеющие диаметр шляпки менее 1,5 сантиметра, и грузди, где она менее 2,5 сантиметра.

Русяев посоветовал россиянам собирать только знакомые грибы, не повреждая те, которые им не нужны, пусть даже они будут ядовитыми.

Ранее подмосковное Минэкологии напомнило о штрафах за сбор краснокнижных грибов, отметив, что в Красную книгу Московской области занесены 27 их видов.

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