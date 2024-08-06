Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за сбор краснокнижных грибов

Сезон сбора грибов начался в Подмосковье. В Минэкологии Московской области напомнили, что не все виды можно срывать. В Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, два из которых также находятся в Красной книге России.

«Надо понимать, что ответственность, предусмотренная за такое нарушение, разнится в зависимости от того, кто, в каком количестве и для каких нужд собрал редкие грибы, а также от того в какую именно Красную книгу они занесены», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За сбор и уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу России предусмотрены штрафы в размере от 2,5 тысячи до миллиона рублей. За вред, нанесенный грибам в Красной книге Московской области штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.

Министр порекомендовал ознакомиться с информацией о видах, включенных в Красную Книгу Московской области перед походом в лес. Сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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