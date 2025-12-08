Россиянам напомнили о нюансах режима тишины в Новый год

Юрист Соловьев: за шум в новогодние праздники можно получить штраф

Во время празднования Нового года не нужно забывать о режиме тишины. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что в России пока не ввели единого закона о тишине, но все правила и нормы прописаны в региональных законах. Для новогодней ночи в большей части регионов сделали исключение: шуметь можно до 03:00 или 05:00.

«Шумное продолжение празднеств наутро и в следующие дни ожидаемо приведет к конфликту и применению мер административного воздействия», — отметил Соловьев.

Юрист добавил, что россияне могут запускать фейерверки только в отведенное законом время на специальных площадках. Дворы многоквартирных домов к ним не относятся.

В случае нарушения режима тишины нужно обратиться в полицию. Размер штрафа варьируется от одной до пяти тысяч рублей. Также нарушение общественного порядка влечет административный арест на срок до 15 суток.

