Россиян предупредили о штрафе за отказ оформить регистрацию при сдаче жилья
Собственников жилья могут оштрафовать до семи тысяч рублей за отказ оформить временную регистрацию квартиросъемщикам. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. Если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. Собственник жилья не должен в этом препятствовать», — пояснил эксперт.
Размер штрафа составит от пяти до семи тысяч рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от двух до пяти тысяч рублей — для остальных регионов. Исключение составляют два случая: если жильцы приходятся ему близкими родственниками и если имеют постоянную регистрацию в том же регионе.
Квартиранту, проживающему в арендованном жилье больше 90 дней без регистрации, также могут выписать штраф до пяти тысяч рублей, добавил Машаров.