Россиян предупредили о штрафе за неправильную обработку дачи от вредителей

Юрист Балдина: за неправильную обработку дачи грозит штраф до 20 тысяч рублей

Владельцам дач или садовых участков может грозить штраф до 20 тысяч рублей за неправильную обработку от вредителей. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист Евгения Балдина.

По ее словам, нарушения в основном связаны с неправильным использованием агрохимикатов и пестицидов, а также с нарушением экологических и санитарных норм.

Балдина напомнила о запрете использовать на личных участках пестициды, предназначенные для сельского хозяйства или профессиональной дезинсекции. С актуальным перечнем можно ознакомиться в государственном каталоге пестицидов на сайте Минсельхоза.

«Вред здоровью животных могут квалифицировать как вред имуществу, а если установят умысел, то как жестокое обращение с животными», — подчеркнула юрист.

Ранее дачников также предупредили о штрафе до 100 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, например голубого лотоса.