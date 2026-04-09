Юрист Леонова предупредила дачников о штрафе до 100 тысяч рублей за выращивание голубого лотоса и ряда кактусов

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей или даже лишиться свободы за выращивание запрещенных растений. В их числе — некоторые виды кактусов, роза гавайская, голубой лотос и шалфей предсказателей, сообщила сайту gazeta.spb.ru кандидат юридических наук Ольга Леонова.

Специалист пояснила, что уголовная ответственность наступает при культивировании растений в крупном размере. Для большинства видов это от 10 экземпляров, но для кактусов с психоделиком достаточно двух.

Наказание предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, дачники обязаны уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения по предписанию. За отказ грозит штраф до четырех тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для компаний, добавила юрист.