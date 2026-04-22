Россиян предупредили о штрафе за бесплатные пакеты из магазина

Покупатель может получить штраф или арест, если без разрешения заберет из магазина большое количество бесплатных пакетов для весовых товаров. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

Юрист пояснил, что магазин обязан выдавать такие пакеты покупателям, но только в количестве, которое нужно для упаковки товара. В ином случае его действия могут квалифицировать как незначительную кражу.

«Лицо, взявшее значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение», — сказал Сбитнев.

Он уточнил, что по статье 7.27 КоАП ответственность наступит, если стоимость похищенного не превысит 2,5 тысячи рублей. За такое нарушение могут назначить штраф в размере до пятикратной стоимости имущества, но не менее трех тысяч рублей. Также суд может отправить похитителя пакетов под арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Сбитнев добавил, что при сумме свыше 2,5 тысячи рублей уже может наступить уголовная ответственность. Кроме того, продавец вправе потребовать через суд возмещения неосновательного обогащения, хотя из-за небольшой суммы ущерба такие иски подают редко. Суд в этом случае обходится дороже пакетов.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что покупатель не должен оплачивать товар, если случайно испортил его до покупки. Ответственность в таких случаях несет магазин, если причиной стали, например, скользкий пол или слишком узкие проходы.