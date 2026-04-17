Юрист Хаминский отметил, что закон не подразумевает платы за случайную порчу товара в магазине

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT разъяснил, кто должен нести ответственность за порчу товара в магазине.

По словам специалиста, покупатель не обязан платить за случайно испорченный товар до его покупки. Магазин отвечает за организацию безопасного пространства, поэтому если покупатель поскользнулся или товар выпал из рук из-за узких проходов, платить не нужно.

«За случайную порчу товара до момента покупки покупатель платить не обязан», — подчеркнул он.

Юрист посоветовал фотографировать место происшествия и узкие проходы, чтобы защитить себя от необоснованных претензий продавца.

«Имеет смысл потребовать у администратора составить акт о порче товара», — рекомендовал Хаминский.

Он также добавил, что требования администратора оплатить товар на месте незаконны, а ущерб возмещается только добровольно или через суд. Покупатель обязан возместить стоимость товара, если его порча произошла из-за умышленного действия или грубого нарушения правил поведения.

В случае умышленного повреждения товара лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 7.17 КоАП России, а при значительном ущербе или действиях из хулиганских побуждений — к уголовной, что может повлечь лишение свободы на срок до пяти лет.