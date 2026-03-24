Россиян предупредили о штрафах за захламленный балкон

Юрист Машаров: за балкон со старой мебелью могут оштрафовать на 15 тысяч рублей

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф за хранение старой мебели и других громоздких вещей на балконе, если это нарушает правила пожарной безопасности или эксплуатации жилья. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, старая мебель, коробки и другой хлам на балконе могут представлять реальную опасность, поскольку такие вещи легко воспламеняются и могут мешать эвакуации в случае пожара.

«За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от пяти до 15 тысяч рублей», — сказал Машаров.

Эксперт также напомнил, что балкон подпадает под общие правила эксплуатации многоквартирного дома. Максимально допустимая нагрузка на балконную плиту составляет 200 килограммов на квадратный метр, поэтому чрезмерное захламление может создать риск повреждения и даже обрушения бетонной конструкции.

Машаров отметил, что за загромождение балкона для граждан предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа в этом случае составляет от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

При этом эксперт уточнил, что жильцам допустимо держать предметы, которые не создают опасности и не мешают нормальному использованию помещения, например велосипед, лыжи, растения в горшках или мебель для отдыха.

