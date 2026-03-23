Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за сушку белья на фасаде дома

Россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за размещение белья на фасаде многоквартирного дома, если это препятствует эвакуации при ЧС или нарушает региональные правила благоустройства. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.

Юрист пояснил, что фасад дома — общедомовое имущество, его изменение считается нарушением правил эксплуатации жилфонда.

Первый вид ответственности — административный: если сушка белья мешает эвакуации, штраф для граждан составит от пяти до 15 тысяч рублей. Второй — нарушение местных правил благоустройства, которые во многих регионах прямо запрещают развешивать белье на балконах и окнах, выходящих на улицу.

Пачулия добавил, что, если белье сушится на индивидуальном балконе, не выходящем на фасад, это не считается нарушением. При выявлении нарушений штраф может выписать административная комиссия или жилищная инспекция.

Ранее юрист напомнил, что за разведение огорода во дворе многоэтажки можно получить штраф.