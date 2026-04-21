Россиян предупредили о штрафах за шумный ремонт в обед

В России жителей многоэтажек могут оштрафовать за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.

«В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от четырех до восьми тысяч рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч рублей», — сказала она.

В Подмосковье штрафы за аналогичное нарушение выше. Граждан могут оштрафовать от одной до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, а юрлица — от 20 до 50 тысяч.

Лахтина напомнила, что в московском регионе запрещено проводить шумные ремонтные работы с 13:00 до 15:00. При этом в столице на этот случай имеются и исключения. Они из них касаются неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что жильцов могут оштрафовать за захламление подъездов. Для граждан размер штрафа может составлять от пяти до 15 тысяч рублей.