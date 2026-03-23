Эксперт по ЖКХ Бондарь предупредил о штрафах за захламление подъездов

Захламление общедомовых территорий может повлечь за собой штрафы до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Об этом «Известиям» сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, захламлением могут считаться старые вещи, коробки, мешки с материалами для ремонта и даже бытовая техника. Если предметы будут мешать проходу, их могут признать нарушением противопожарного режима.

Эксперт подчеркнул, что собственникам и управляющим компаниям необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, установленные постановлением правительства № 1479. В случае жалоб от соседей инспектор МЧС может провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений. Если его проигнорировать, последуют штрафы по статье 20.4 КоАП РФ.

Чтобы избежать проблем, жильцы могут создать кладовые, установить настенные системы хранения внутри квартир или арендовать индивидуальные боксы для сезонных вещей. Эксперт напомнил, что захламление общих пространств создает угрозу безопасности, поэтому жителям не стоит хранить личные вещи в подъездах.