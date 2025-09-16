Юрист Русяев объяснил, что за незаконный сбор грибов грозит крупный штраф или колония

Юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в разговоре с RT предупредил, что увлечение сбором грибов может привести к правовым последствиям.

«Лесной кодекс дает гражданам право заготавливать дикорастущие грибы для личных нужд. Однако свобода эта ограничена», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или региональные Красные книги, а также виды, содержащие психоактивные вещества. В заповедниках и национальных парках любая заготовка природных ресурсов, включая грибы, запрещена.

По словам юриста, за разовый сбор редкого вида без признаков сбыта предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей для организаций, плюс конфискация собранного. Если же сбор носит системный характер, сопровождается продажей или причиняет существенный ущерб, применяется Уголовный кодекс со штрафами до миллионов рублей и лишением свободы, добавил Русяев.