Россиян предупредили о штрафах за самовольные клумбы во дворе

Самовольная посадка цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом, причем его размер как минимум может составить пять тысяч рублей. Об этом «Москве 24» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что земельный участок, на котором расположен дом, включая газоны и деревья, находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Именно поэтому один человек не вправе единолично распоряжаться этой территорией. Любые посадки без согласия соседей могут расцениваться как использование общего имущества без разрешения остальных жильцов.

«Наказать могут по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). При этом размер штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости земли и составит от одного до 1,5%, но не меньше пяти тысяч рублей», — отметил Бондарь.

Он добавил, что на практике не всегда штрафуют за посадку куста или клумбу. Если соседи пожалуются, то просто могут заставить все убрать.

Бондарь подчеркнул, что надежнее заранее договориться, причем не забыть про действующие нормы при благоустройстве участка. Например, расстояние от дерева до стены дома должно быть не менее пяти метров.

Если придомовой участок не сформирован и не поставлен на кадастровый учет, то он может принадлежать муниципалитету. Тогда придется сначала получить разрешение местной администрации, а не только согласие соседей.

Ранее Бондарь высказывался в поддержку граждан, принимающих участие в весенних уборках территории. По его мнению, при условии добровольного выхода на субботник следовало бы давать людям автоматическую скидку в квитанции за жилищные услуги.