Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что помощь в очистке двора должна влиять на размер платежей за жилищные услуги
В России предложено поощрять граждан, принимающих участие в весенних уборках территории. Общественный деятель и специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь считает, что добровольная помощь в очистке двора должна влиять на размер платежей за жилищные услуги. Об этом написал RT.
Бондарь отметил, что после таяния снега под ним часто обнаруживается мусор, копившийся всю зиму. При этом ответственность за порядок на придомовой территории несет организация, получающая деньги за содержание жилья, — управляющая компания или товарищество собственников. Однако субботники, подчеркнул, это другое дело, сообщил «ФедералПресс».
Участие в субботнике должно быть исключительно добровольным. В Трудовом кодексе сказано, что принуждение к труду, не прописанному в трудовом договоре, запрещено. Если начальник требует выйти на уборку в выходной день или соседи по дому настаивают на обязательной уборке двора, гражданин имеет право проигнорировать такую просьбу. Наказать за отказ, вероятно, нельзя — ни выговором, ни штрафом.
По мнению Бондаря, при условии добровольного выхода на субботник следовало бы давать людям автоматическую скидку в квитанции за жилищные услуги. Такой подход никого бы не обязывал выходить на уборку, но создал бы честную связь между личным вкладом в чистоту и размером платежа.