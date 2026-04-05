Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что помощь в очистке двора должна влиять на размер платежей за жилищные услуги

В России предложено поощрять граждан, принимающих участие в весенних уборках территории. Общественный деятель и специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь считает, что добровольная помощь в очистке двора должна влиять на размер платежей за жилищные услуги. Об этом написал RT .

Бондарь отметил, что после таяния снега под ним часто обнаруживается мусор, копившийся всю зиму. При этом ответственность за порядок на придомовой территории несет организация, получающая деньги за содержание жилья, — управляющая компания или товарищество собственников. Однако субботники, подчеркнул, это другое дело, сообщил «ФедералПресс».

Участие в субботнике должно быть исключительно добровольным. В Трудовом кодексе сказано, что принуждение к труду, не прописанному в трудовом договоре, запрещено. Если начальник требует выйти на уборку в выходной день или соседи по дому настаивают на обязательной уборке двора, гражданин имеет право проигнорировать такую просьбу. Наказать за отказ, вероятно, нельзя — ни выговором, ни штрафом.

По мнению Бондаря, при условии добровольного выхода на субботник следовало бы давать людям автоматическую скидку в квитанции за жилищные услуги. Такой подход никого бы не обязывал выходить на уборку, но создал бы честную связь между личным вкладом в чистоту и размером платежа.