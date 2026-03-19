Россиян предупредили о штрафах за самовольную установку радиаторов

Штраф до 1,5 тысячи рублей грозит россиянам за самовольную установку радиаторов в квартирах. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По закону за такие действия может наступать административная ответственность по статье 7.21 КоАП.

«И штраф для граждан составляет от 1000 до 1500 рублей. Однако ключевая задача этих норм — не наказание, а предотвращение ситуаций, которые могут привести к авариям и нарушению прав других жильцов», — отметил парламентарий.

По его словам, самовольная установка радиатора в квартире — не просто вопрос комфорта, но и вмешательство в общедомовую систему отопления, поэтому ограничения направлены в первую очередь на защиту жителей.

Штрафы также предусмотрены за выброс опасных отходов в обычный мусорный бак. Речь идет о ртутных термометрах, энергосберегающих лампах, батарейках, шинах, электронике и строительных отходах.