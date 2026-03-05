Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, что за выброс опасных отходов в обычный бак россиянам грозит штраф

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, в беседе с RT предупредил, что ряд предметов запрещено выбрасывать в стандартные мусорные контейнеры во дворе. К таким отходам относятся ртутные термометры, энергосберегающие лампы, батарейки, электроника, автомобильные шины и строительный мусор.

«Ртутные термометры или энергосберегающие лампы кажутся простым сором, но они могут быть ядовиты для почвы», — отметил специалист.

Выброс таких предметов в обычный бак может привести к ответственности по ст. 8.2 КоАП России. Для граждан предусмотрен штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или временная приостановка работы на срок до 90 суток.

За содержание площадок для сбора мусора отвечают управляющие организации. Сотрудники регионального оператора могут заметить опасные отходы и сообщить об этом управляющей организации или контролирующим органам, например, в Росприроднадзор.

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендовал сдавать вредные бытовые отходы в специальные пункты приема, старую технику отвозить в центры переработки, а для строительного мусора заказывать вывоз самостоятельно, например, через регионального оператора.