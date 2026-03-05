Россиян предупредили о штрафах за ругань и агрессию в ПВЗ

РИА «Новости»: за дебош в ПВЗ назначат штраф или административный арест

За нецензурную брань и агрессивное поведение в пункте выдачи заказов гражданина могут оштрафовать. Также в подобных случаях суд имеет право наложить административный арест, сообщило РИА «Новости» .

В Новгородской области мужчину, который в ПВЗ маркетплейса скандалил, матерился, портил имущество и не выполнил законное требование сотрудника полиции, оштрафовали на три тысячи рублей.

В Абакане наказание в виде административного ареста назначили местному жителю. Он пришел в пункт пьяным и замахивался на сотрудницу.

Другой похожий случай произошел в Мордовии. Там местной жительнице выписали штраф в 500 рублей за беспричинную нецензурную брань в помещении ПВЗ. В отношении этих россиян составили протоколы по статьям КоАП о мелком хулиганстве или неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Юристы объяснили изданию, что ПВЗ считаются общественным местом, и правила поведения в них регламентируются российским законодательством.

