Россиян предупредили о штрафах за резину не по сезону

Водителям необходимо помнить о правилах сезонной смены шин с приближением лета, за их нарушение можно получить штраф в 500 рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер компании Sakura Legal Даниил Базылев.

Он напомнил, что зимним сезоном считается декабрь, январь и февраль. В этим месяцы ездить на летней резины запрещено.

«В июне, июле, августе запрещена установка шипованной резины. Нарушение правил квалифицируется по части 1 статьи 12.5 КоАП и влечет штраф 500 рублей», — объяснил Базылев.

Март, апрель и май не относятся к летним месяцам, поэтому можно свободно ездить и на шипованной резине без угрозы штрафа. Исключением стала «липучка», ее использование разрешено весь год. Базылев подчеркнул, что если стоит шипованная резина, ее нужно заменить к июню.

Ранее автоэксперт Юрий Валько посоветовал не откладывать замену зимней резины на летнюю.