Автоэксперт Валько посоветовал не откладывать замену зимней резины на летнюю

Автомобилистам стоит поменять зимнюю резину на летнюю уже сейчас, но это обойдется минимум в три тысячи рублей. Об этом рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с ИА НСН .

Эксперты прогнозируют повышение цен на услуги шиномонтажа на 15% в летний сезон 2026 года по сравнению с прошлым годом.

«Во-первых, еще рано судить, пока сезон „переобувок“ не закончился. Во-вторых, цены начали расти с лета прошлого года», — отметил специалист.

По его словам, сегодня замена шин может обойтись в три тысячи рублей и выше, в зависимости от автомобиля. Валько рекомендовал не ждать устойчивой плюсовой температуры, а заняться заменой шин уже сейчас.