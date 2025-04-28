Россиян предупредили о штрафах за неправильно поставленный забор на даче

Юрист Рыбченко: за захват части участка соседа грозит штраф от 5 тысяч рублей

Carsten Leuzinger/imageBROKER.com
Фото: Carsten Leuzinger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Установку забора мимо границы дачного участка можно оспорить в Росреестре. Захватившего лишние метры соседа накажут штрафом, сообщил агентству «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он посоветовал первым делом обратиться в Росреестр и дождаться результата проверки. Если нарушение подтвердится, власти попросят соседа снести или сдвинуть забор до нужной отметки. Кроме того, предусмотрен штраф, который зависит от стоимости земли и площади занятой территории.

«Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от пяти до 10 тысяч рублей», — сказал юрист.

Крупной суммой можно поплатиться, если воспользоваться электричеством без заключения договора и не поставить гараж с фундаментом на кадастровый учет. Юрист Сергей Богданов сообщил также о штрафе за борщевик на участке.

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