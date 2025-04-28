Россиян предупредили о штрафах за неправильно поставленный забор на даче

Он посоветовал первым делом обратиться в Росреестр и дождаться результата проверки. Если нарушение подтвердится, власти попросят соседа снести или сдвинуть забор до нужной отметки. Кроме того, предусмотрен штраф, который зависит от стоимости земли и площади занятой территории.

«Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от пяти до 10 тысяч рублей», — сказал юрист.

Крупной суммой можно поплатиться, если воспользоваться электричеством без заключения договора и не поставить гараж с фундаментом на кадастровый учет. Юрист Сергей Богданов сообщил также о штрафе за борщевик на участке.