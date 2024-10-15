Россиян предупредили о штрафах за нарушение тишины

Эксперт по ЖКХ Бондарь: штрафы за нарушение тишины достигают пяти тысяч рублей

За нарушение тишины можно получить штраф от 500 до трех тысяч рублей, а если уличат повторно — до пяти тысяч. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Кроме того, по его словам, за захламление мест общего пользования можно лишиться от одной до пяти тысяч рублей. По отдельности эти штрафы могут показаться незначительными, но в совокупности серьезно повредят бюджету, добавил эксперт.

«Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу», — подчеркнул Бондарь.

В августе петербургская полиция нашла способ бороться с автомобилистами и мотоциклистами, намеренно завышающими громкость выхлопов.

Нарушителей обязывают за десять дней привести машину или мотоцикл в исходное состояние под угрозой аннулировать регистрацию, а если они будут игнорировать и это распоряжение — лишатся прав.