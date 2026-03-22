Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей у дома

Юрист Ошкина: кормление голубей может обернуться штрафом в 3 тысячи рублей

За кормление голубей у дома гражданину могут выписать штраф до трех тысяч рублей, так как скопление птиц создает риски инфекций и загрязнений. Об этом РИА «Новости» заявила юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина.

По статье КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» неубранный корм может считаться размещением отходов потребления, что грозит штрафом до трех тысяч рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч.

Если из-за голубей повреждаются скамейки, газоны или фасады зданий, то подкармливающего птиц могут привлечь к ответственности по статьям региональных КоАП.

«Если нарушение носит систематический характер и создает угрозу санитарному состоянию, можно обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию», — заключила Ошкина.

