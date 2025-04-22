Россиян предупредили о штрафах за использование чужих фото без разрешения

Юрист Михельсон: за чужие фото без спроса можно получить штраф до 40 тысяч

За использование чужих фото без разрешения физическое лицо может получить штраф до двух тысяч рублей, а юридическое — до 40 тысяч. Об этом сообщила РИА «Новости» юрист Кристина Михельсон.

«Кроме того, конфискуются контрафактные экземпляры и оборудование, использованное для их изготовления», — добавила она.

Юрист подчеркнула, что незнание закона и отсутствие злого умысла не освободят нарушителя от ответственности. Кроме того, правообладатели вправе затребовать компенсацию, фиксированная сумма которой может достигать пяти миллионов рублей. При этом авторское право остается в силе еще на 70 лет после смерти фотографа.

В прошлом году эксперт в сфере искусственного интеллекта Лия Уварова задалась вопросом, как будут определять авторские права при использовании картинок, сгенерированных нейросетями.