Россиян предупредили о схеме мошенников с QR-кодами

Депутат Немкин: аферисты могут подменить QR-код или присылать его на почту

Мошенники стали использовать поддельные QR-коды для обмана россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Актуальной угрозой стало мошенничество через QR-коды. С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды», — сказал он.

Депутат предупредил, что аферисты могут отправить поддельные QR-коды по электронной почте или в мессенджере, предлагая перейти по ссылке для получения, например, якобы выигрыша или скидки. Когда пользователь сканирует такой код, он переходит на фишинговый сайт, где крадут его данные.

Ранее Немкин в беседе с RT рассказал о вероятности взлома смартфона на расстоянии. Он отметил, что мошенники могут осуществить взлом через поддельные сайты, сообщения и электронные письма. Также депутат призвал отказаться от анонимности в соцсетях.