Депутат Немкин призвал отказаться от анонимности в соцсетях

Социальные сети должны выходить из тени, по этой причине нужно запретить анонимность при их использовании. Такими мнением поделился с «ФедералПресс » депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, под маской анонимности часто скрываются мошенники и даже террористы. Они занимаются распространение ложной информации и не несут за это ответственности.

«Считаю, что социальные сети обязаны нести ответственность за тех пользователей, кто анонимно распространяет фейки, экстремистскую информацию и другой противоправный контент. Поэтому важно, чтобы соцсети информировали своих пользователей о том, кто именно отвечает за подобный контент, его содержание», — отметил депутат.

Он добавил, что отказ от анонимности — это, в первую очередь, вопрос безопасности. И у законопослушных россиян, у которых нет цели нарушать закон, такая мера не вызовет отторжения.