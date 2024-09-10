Кешбэк на лекарства. Россиян предупредили о новой схеме обмана

Минздрав: мошенники используют новую схему с якобы кэшбеком за медобследования

Мошенники придумали новую схему обмана. В качестве уловки они предлагают установить «специальное приложение Минздрава», сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое „приложение Минздрава“, если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк», — указали в сообщении.

После загрузки приложении мошенники передают потенциальной жертве форму для ввода данных, таким образом они получают доступ к банковской карте.

Россиянам напомнили, что у Минздрава нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы разметили для доступа на госуслугах, добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники Сбербанка раскрыли мошенническую схему, длившуюся два месяца. Из-за действий аферистов пожилая семейная пара чуть не лишилась квартиры в Москве стоимостью более 25 миллионов рублей.